Глава Пентагона Остин прокомментировал переговоры с министром обороны России Шойгу
- Gettyimages.ru
«Как я неоднократно говорил, великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей», — приводит его слова ТАСС.
Также Остин заявил, что американская военная авиация продолжит действовать «во всех местах, где это разрешает международное право».
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что министр обороны России провёл переговоры с главой Пентагона по инициативе Вашингтона.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.