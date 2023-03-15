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Глава Пентагона Остин прокомментировал переговоры с министром обороны России Шойгу

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Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал переговоры с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Глава Пентагона Остин прокомментировал переговоры с министром обороны России Шойгу
  • Gettyimages.ru

«Как я неоднократно говорил, великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей», — приводит его слова ТАСС.

Также Остин заявил, что американская военная авиация продолжит действовать «во всех местах, где это разрешает международное право».

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что министр обороны России провёл переговоры с главой Пентагона по инициативе Вашингтона.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

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