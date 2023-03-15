Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона по инициативе Вашингтона

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по инициативе Вашингтона.

Об этом информирует российское оборонное ведомство.

Переговоры состоялись 15 марта.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США избегать эскалации на фоне инцидента с упавшим в Чёрное море американским беспилотником.