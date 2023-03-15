Генсек ООН Гутерреш призвал Россию и США избегать эскалации на фоне инцидента с БПЛА

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США избегать эскалации на фоне инцидента с упавшим в Чёрное море американским беспилотником.

Об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

По его словам, у него нет данных о том, что именно произошло.

Он добавил, что в ООН призывают к диалогу, а также просят избегать любой эскалации.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что ситуация с американским беспилотником подтвердила, что Соединённые Штаты непосредственно участвуют в боевых действиях на Украине против России.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.