Генсек ООН Гутерреш призвал Россию и США избегать эскалации на фоне инцидента с БПЛА
- РИА Новости
Об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.
По его словам, у него нет данных о том, что именно произошло.
Он добавил, что в ООН призывают к диалогу, а также просят избегать любой эскалации.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что ситуация с американским беспилотником подтвердила, что Соединённые Штаты непосредственно участвуют в боевых действиях на Украине против России.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.