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Генсек ООН Гутерреш призвал Россию и США избегать эскалации на фоне инцидента с БПЛА

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США избегать эскалации на фоне инцидента с упавшим в Чёрное море американским беспилотником.
Генсек ООН Гутерреш призвал Россию и США избегать эскалации на фоне инцидента с БПЛА
  • РИА Новости

Об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

По его словам, у него нет данных о том, что именно произошло.

Он добавил, что в ООН призывают к диалогу, а также просят избегать любой эскалации.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что ситуация с американским беспилотником подтвердила, что Соединённые Штаты непосредственно участвуют в боевых действиях на Украине против России.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

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