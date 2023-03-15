Песков прокомментировал ситуацию с упавшим в Чёрное море беспилотником США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал ситуацию с упавшим в Чёрное море беспилотником США.

«Может, не надо было там летать, кому не положено?» — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, «тогда было бы экологично».

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США избегать эскалации на фоне инцидента с упавшим в Чёрное море американским беспилотником.