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Песков прокомментировал ситуацию с упавшим в Чёрное море беспилотником США

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал ситуацию с упавшим в Чёрное море беспилотником США.
Песков прокомментировал ситуацию с упавшим в Чёрное море беспилотником США
  • РИА Новости

«Может, не надо было там летать, кому не положено?» — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, «тогда было бы экологично».

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США избегать эскалации на фоне инцидента с упавшим в Чёрное море американским беспилотником.

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