Авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между странами
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Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Там отметили, что власти двух стран достигли договорённости, направленной на развитие двустороннего сотрудничества в области авиации.
«Согласно ей, авиакомпании двух стран смогут выполнять полёты по маршруту Москва — Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю», — говорится в заявлении.
В ноябре в Росавиации сообщили, что россияне напрямую могут слетать из России в 22 страны, включая Шри-Ланку.