Авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между странами

В Росавиации сообщили, что авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять 21 рейс в неделю между Москвой и Коломбо.

Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Там отметили, что власти двух стран достигли договорённости, направленной на развитие двустороннего сотрудничества в области авиации.

«Согласно ей, авиакомпании двух стран смогут выполнять полёты по маршруту Москва — Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю», — говорится в заявлении.

В ноябре в Росавиации сообщили, что россияне напрямую могут слетать из России в 22 страны, включая Шри-Ланку.