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В Еврокомиссии призвали ЕС извлечь уроки из банкротств американских банков

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Представитель Еврокомиссии Мейрид Макгиннес призвала Европейский союз оценить, какие уроки он может извлечь из ситуации вокруг банкротств трёх американских банков.
В Еврокомиссии призвали ЕС извлечь уроки из банкротств американских банков
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, Макгиннес сказала в ходе встречи с депутатами Европарламента во Франции.

По её словам, ЕС следит за событиями, касающимися банков в США, и отмечает, что прямое воздействие этих событий на Европу ограничено.

«Мы также рассматриваем, какие уроки мы можем извлечь из этих банкротств с точки зрения регулирования, надзора и кризисного банковского управления, а также страхования депозитов», — заключила Макгиннес.

Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.

Речь идёт о Silvergate Bank (в 2022 году активы компании оценивались в $11,4 млрд), Signature Bank ($110,4 млрд), а также Silicon Valley Bank ($209 млрд). Последние две компании входили в топ-30 самых дорогих финансовых организаций страны.

Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего лидера государства Дональда Трампа в нынешних проблемах, с которыми сталкивается американская банковская система.

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