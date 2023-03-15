В Еврокомиссии призвали ЕС извлечь уроки из банкротств американских банков

Представитель Еврокомиссии Мейрид Макгиннес призвала Европейский союз оценить, какие уроки он может извлечь из ситуации вокруг банкротств трёх американских банков.

Об этом, как пишет РИА Новости, Макгиннес сказала в ходе встречи с депутатами Европарламента во Франции.

По её словам, ЕС следит за событиями, касающимися банков в США, и отмечает, что прямое воздействие этих событий на Европу ограничено.

«Мы также рассматриваем, какие уроки мы можем извлечь из этих банкротств с точки зрения регулирования, надзора и кризисного банковского управления, а также страхования депозитов», — заключила Макгиннес.

Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.

Речь идёт о Silvergate Bank (в 2022 году активы компании оценивались в $11,4 млрд), Signature Bank ($110,4 млрд), а также Silicon Valley Bank ($209 млрд). Последние две компании входили в топ-30 самых дорогих финансовых организаций страны.

Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего лидера государства Дональда Трампа в нынешних проблемах, с которыми сталкивается американская банковская система.