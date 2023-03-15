В Еврокомиссии призвали ЕС извлечь уроки из банкротств американских банков
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, Макгиннес сказала в ходе встречи с депутатами Европарламента во Франции.
По её словам, ЕС следит за событиями, касающимися банков в США, и отмечает, что прямое воздействие этих событий на Европу ограничено.
«Мы также рассматриваем, какие уроки мы можем извлечь из этих банкротств с точки зрения регулирования, надзора и кризисного банковского управления, а также страхования депозитов», — заключила Макгиннес.
Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.
Речь идёт о Silvergate Bank (в 2022 году активы компании оценивались в $11,4 млрд), Signature Bank ($110,4 млрд), а также Silicon Valley Bank ($209 млрд). Последние две компании входили в топ-30 самых дорогих финансовых организаций страны.
Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего лидера государства Дональда Трампа в нынешних проблемах, с которыми сталкивается американская банковская система.