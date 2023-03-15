Узнать больше

Правительство ФРГ призвало Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней

Короткая ссылка
Правительство Германии призвало Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней.
Правительство ФРГ призвало Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней
  • РИА Новости

Об этом сказала представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.

По её словам, в Берлине приветствуют готовность продлить соглашение.

«Мы призываем российское правительство позволить продлить его более чем на 60 дней», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить