Правительство ФРГ призвало Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней

Правительство Германии призвало Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней.

Об этом сказала представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.

По её словам, в Берлине приветствуют готовность продлить соглашение.

«Мы призываем российское правительство позволить продлить его более чем на 60 дней», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.