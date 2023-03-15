Правительство ФРГ призвало Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней
- РИА Новости
Об этом сказала представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.
По её словам, в Берлине приветствуют готовность продлить соглашение.
«Мы призываем российское правительство позволить продлить его более чем на 60 дней», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.
Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.