Кирби: США приняли меры для защиты упавшего дрона от попадания в чужие руки

Соединённые Штаты приняли меры для недопущения попадания в чужие руки беспилотника MQ-9, который упал в Чёрное море 14 марта. Об этом, как сообщает CNN, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«США предприняли шаги для защиты нашей собственности в отношении этого конкретного беспилотника», — сказал он.

По его словам, Вашингтон бы не хотел, чтобы беспилотник попал в чужие руки.

Кирби также усомнился в том, что США смогут найти упавший беспилотник.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.