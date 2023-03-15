Кирби: США приняли меры для защиты упавшего дрона от попадания в чужие руки
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«США предприняли шаги для защиты нашей собственности в отношении этого конкретного беспилотника», — сказал он.
По его словам, Вашингтон бы не хотел, чтобы беспилотник попал в чужие руки.
Кирби также усомнился в том, что США смогут найти упавший беспилотник.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.