Глава Пентагона заявил, что США продолжат летать там, где позволяет международное право

Американские летательные аппараты продолжат летать там, где это позволяет международное право, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Так он прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9, который затонул в акватории Чёрного моря.

«Соединённые Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна выполнять полёты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально», — цитирует Остина ТАСС.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Вместе с этим глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что США активно ведут разведку в районе Чёрного моря с применением разных технологий.