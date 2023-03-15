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Глава Пентагона заявил, что США продолжат летать там, где позволяет международное право

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Американские летательные аппараты продолжат летать там, где это позволяет международное право, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Глава Пентагона заявил, что США продолжат летать там, где позволяет международное право
  • Gettyimages.ru

Так он прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9, который затонул в акватории Чёрного моря.

«Соединённые Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна выполнять полёты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально», — цитирует Остина ТАСС.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Вместе с этим глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что США активно ведут разведку в районе Чёрного моря с применением разных технологий.

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