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Нарышкин: США активно ведут разведку в районе Чёрного моря с применением разных технологий

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Американцы очень активно ведут разведку в районе Чёрного моря и используют там различные технологические средства, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Нарышкин: США активно ведут разведку в районе Чёрного моря с применением разных технологий
  • РИА Новости

По его словам, Россия подробно знает и понимает, какие разведывательные цели США преследуют в Черноморском регионе. Его слова приводит ТАСС.

«Очень активно используют все средства космической, визуальной разведки, радиоразведки», — сказал Нарышкин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя недавний инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем, заявил, что недопустимая деятельность американских военных у российских границ вызывает у Москвы озабоченность.

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