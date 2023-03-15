Нарышкин: США активно ведут разведку в районе Чёрного моря с применением разных технологий

Американцы очень активно ведут разведку в районе Чёрного моря и используют там различные технологические средства, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, Россия подробно знает и понимает, какие разведывательные цели США преследуют в Черноморском регионе. Его слова приводит ТАСС.

«Очень активно используют все средства космической, визуальной разведки, радиоразведки», — сказал Нарышкин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя недавний инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем, заявил, что недопустимая деятельность американских военных у российских границ вызывает у Москвы озабоченность.