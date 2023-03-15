Захарова назвала русофобией призыв Британии запретить участие России на Олимпиаде
- РИА Новости
Как сообщает Guardian, правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпиады в Париже оказать давление на МОК по поводу допуска российских и белорусских спортсменов.
«Призывы министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер — это проявление русофобии», — сказала Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ».
Она подчеркнула, что действия Лондона также нарушают международное право и внутреннее законодательство Британии.
«Так как речь идёт об использовании политического ресурса на государственном уровне с целью оказания давления на международных чиновников от спорта, оказание политического давления на гуманитарную сферу», — отметила Захарова.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что призыв Британии к спонсорам Олимпиады по недопуску российских спортсменов не даст эффекта.