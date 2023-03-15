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Politico: восемь сенаторов США потребовали от Пентагона отправить самолёты F-16 на Украину

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Восемь сенаторов требуют от главы Пентагона Ллойда Остина предоставить более подробную информацию о том, что необходимо для отправки истребителей F-16 на Украину, сообщило издание Politico.
Politico: восемь сенаторов США потребовали от Пентагона отправить самолёты F-16 на Украину
  • Gettyimages.ru

«После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работавшими над поддержкой Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолётов F-16», — говорится в документе.

Отмечается, что эта «возможность способна изменить правила игры на поле боя».

В статье говорится, что письмо было подписано сенаторами обеих партий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что отношение американских властей к поставкам истребителей F-16 Вооружённым силам Украины не изменилось — в данный момент такой вопрос не рассматривается.

В Пентагоне также заявили, что считают бессмысленным начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию F-16, потому что Украина может никогда их не получить.

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