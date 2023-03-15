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Херш: США могут вмешаться в украинский конфликт при перспективе поражения ВСУ

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США могут напрямую вмешаться в конфликт на Украине в случае возникновения перспективы поражения украинской армии в конфликте, заявил американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

«Мне говорят, игра будет такая — «это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян», что не обманет мир. … Это мы воюем с россиянами», — приводит ТАСС слова Херша на мероприятии американской неправительственной организации «Комитет за республику».

Он напомнил, о поражении гитлеровской Германии в битве под Сталинградом.

«Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю», — сказал журналист.

По его мнению, США не готовы к подобному.

Херш добавил, что Россия ещё не задействовала свои главные силы в спецоперации.

Ранее американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины может привести к третьей мировой войне.

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