Антонов: БПЛА США собирают данные для ударов ВСУ по российской армии

Беспилотники США ведут сбор разведданных, которые затем используются ВСУ для нанесения ударов по российским войскам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, российская сторона прекрасно понимает цели применения данных БПЛА.

Он отметил, что по словам Вашингтона, американские беспилотники совершают такие вылеты каждый день.

«Что же они делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооружённым силам и территории», — приводит слова Антонова пресс-служба посольства.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.