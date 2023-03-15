Посол Антонов: самолётам и кораблям США нечего делать у границ России

Американские самолёты и корабли не должны близко подходить к границам России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Самое главное, что я считаю, что американским самолётам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации» — приводит ТАСС слова Антонова по завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с инцидентом с американским БПЛА над Чёрным морем.

Он отметил, что невозможно представить появление подобного беспилотника или самолёта рядом с Нью-Йорком и Сан-Франциско.

Дипломат добавил, что данный БПЛА может нести 1,7 тыс. кг взрывчатки.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.