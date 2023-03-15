NYT: упавший в Чёрном море американский БПЛА не нёс вооружений

Упавший в Чёрное море американский беспилотник не нёс на себе вооружений, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Отмечается, что данный тип БПЛА MQ-9 Reaper может быть оснащён ракетами Hellfire.

«Этот летательный аппарат не был оснащён оружием и вёл наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма», — говорится в сообщении.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.