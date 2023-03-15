Посол Антонов: США выразили России протест в связи с инцидентом с БПЛА
«Американская сторона выразила протест в связи с — как они сказали — «непрофессиональными действиями российской стороны», — цитирует ТАСС Антонова.
Он отметил, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе консультаций заявила об обеспокоенности Вашингтона в связи с инцидентом.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.
В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.