Посол Антонов: США выразили России протест в связи с инцидентом с БПЛА

Власти США заявили протест в связи с приписываемыми России действиями в ходе инцидента с американским БПЛА MQ-9 над Чёрным морем, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американская сторона выразила протест в связи с — как они сказали — «непрофессиональными действиями российской стороны», — цитирует ТАСС Антонова.

Он отметил, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе консультаций заявила об обеспокоенности Вашингтона в связи с инцидентом.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.