Посол Антонов: Россия не ищет конфронтации с США

Посол России в США Анатолий Антонов на фоне инцидента с американским беспилотником над Чёрным морем заявил, что Москва не ищет конфронтации с Вашингтоном.

«Что касается нас, то мы не хотим никакой конфронтации между США и Россией», — цитирует РИА Новости Антонова.

Он отметил, что Москва выступает за выстраивание прагматичных отношений на благо народов стран.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.