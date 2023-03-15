Посол Антонов: Россия рассчитывает, что США прекратят полёты у её границ
«Исходим из того, что Соединённые Штаты воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полёты вблизи российских рубежей», — приводит слова Антонова пресс-служба российской дипмиссии.
Он отметил, что любые действия с применением американского оружия российская сторона рассматривает как враждебные.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.
В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.