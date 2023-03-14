Пентагон не стал уточнять, будут ли США поднимать из Чёрного моря обломки дрона MQ-9

Пентагон не сообщает, будут ли США поднимать из Чёрного моря обломки своего беспилотника MQ-9, перехваченного российским истребителем Су-27.

С комментарием по этому поводу выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Насколько я знаю, на данный момент россияне не подняли этот летательный аппарат. Но, опять же, что касается наших попыток поднять его, сейчас не располагаю новой информацией. Я бы направил вас к ВМС США по вопросу о том, какими средствами они располагают в этом регионе», — цитирует его ТАСС.

Райдер также подтвердил, что упавший беспилотник США выполнял разведывательную миссию. Неизвестно, нёс ли он вооружения.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.