Узнать больше

Пентагон не стал уточнять, будут ли США поднимать из Чёрного моря обломки дрона MQ-9

Короткая ссылка
Пентагон не сообщает, будут ли США поднимать из Чёрного моря обломки своего беспилотника MQ-9, перехваченного российским истребителем Су-27.
Пентагон не стал уточнять, будут ли США поднимать из Чёрного моря обломки дрона MQ-9
  • Gettyimages.ru

С комментарием по этому поводу выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Насколько я знаю, на данный момент россияне не подняли этот летательный аппарат. Но, опять же, что касается наших попыток поднять его, сейчас не располагаю новой информацией. Я бы направил вас к ВМС США по вопросу о том, какими средствами они располагают в этом регионе», — цитирует его ТАСС.

Райдер также подтвердил, что упавший беспилотник США выполнял разведывательную миссию. Неизвестно, нёс ли он вооружения.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить