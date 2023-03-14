CNBC: Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило со стабильного до негативного прогноз банковской системы США.

Об этом сообщил CNBC со ссылкой на доклад агентства.

«Мы ухудшили до негативного со стабильного наш прогноз по американской банковской системе, чтобы отразить стремительное ухудшение операционной среды после массового изъятия депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и крах SVB и SNY», — говорится в релизе Moody's.

Телеканал отмечает, что Moody’s таким образом «нанесло серьёзный удар по и без того шатающемуся сектору».

Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.

Речь идёт о Silvergate Bank (в 2022 году активы компании оценивались в $11,4 млрд), Signature Bank ($110,4 млрд), а также Silicon Valley Bank ($209 млрд). Последние две компании входили в топ-30 самых дорогих финансовых организаций страны.

Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего лидера государства Дональда Трампа в нынешних проблемах, с которыми сталкивается американская банковская система.