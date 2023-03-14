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Премьер Швеции Кристерссон: вероятность вступления Финляндии в НАТО раньше Швеции возросла

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Вероятность того, что Финляндия будет принята в Североатлантический альянс раньше, чем Швеция, возросла.
Премьер Швеции Кристерссон: вероятность вступления Финляндии в НАТО раньше Швеции возросла
  • AP
  • © Johanna Geron

Об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

«В последние недели мы столкнулись с тем, что вероятность того, что это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО. — RT) произойдёт в разное время, возросла», — цитирует Кристерссона агентство Reuters.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что парламент в мае рассмотрит вопрос о принятии Швеции и Финляндии в НАТО.

Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер заявил, что депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании Венгрии не считают вопрос о приёме Финляндии и Швеции в НАТО уже решённым.

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