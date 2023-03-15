Еврокомиссия намерена «содействовать» укреплению верховенства права в Черногории
- Gettyimages.ru
- © Lorena Gomez / EyeEm
«Контракт предусматривает установление системы мониторинга эффективности работы, поддержку в вопросах контроля и отчётности, формирование базы данных по закупкам и системы управления», — отмечают составители документа.
Вместе с тем в рамках финансирования европейские специалисты намерены «помочь» в разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании и в ведении диалога по вопросам политики с другими донорами и гражданским обществом Черногории.
Общий объём финансирования составит €1,35 млн. Срок реализации договора — три года.
Ранее Еврокомиссия выделяла €1,3 млн на «помощь» властям Черногории в управлении человеческими ресурсами.