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Еврокомиссия намерена «содействовать» укреплению верховенства права в Черногории

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Оксана Соломатина
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству выделит более €1,3 млн на реализацию мер секторальной бюджетной поддержки в сфере комплексного пограничного контроля. Общая цель финансирования программы предполагает «содействие укреплению верховенства права» в Черногории и дальнейшей подготовке к присоединению страны к Шенгенской зоне. С документом ознакомился RT.
Еврокомиссия намерена «содействовать» укреплению верховенства права в Черногории
  • Gettyimages.ru
  • © Lorena Gomez / EyeEm

«Контракт предусматривает установление системы мониторинга эффективности работы, поддержку в вопросах контроля и отчётности, формирование базы данных по закупкам и системы управления», — отмечают составители документа.

Вместе с тем в рамках финансирования европейские специалисты намерены «помочь» в разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании и в ведении диалога по вопросам политики с другими донорами и гражданским обществом Черногории.

Общий объём финансирования составит €1,35 млн. Срок реализации договора — три года.

Ранее Еврокомиссия выделяла €1,3 млн на «помощь» властям Черногории в управлении человеческими ресурсами.

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