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РИА Новости: Швеция не увидела интереса в расследовании с Россией по «Северным потокам»

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Шведские власти не заинтересованы в создании совместной с Россией группы для расследования причин подрывов «Северных потоков». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке.
РИА Новости: Швеция не увидела интереса в расследовании с Россией по «Северным потокам»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона продолжает продвигать проект резолюции СБ ООН по созданию под эгидой всемирной организации международной комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках».

«Ваш запрос был направлен в органы прокуратуры, 18 ноября 2022 года там заявили, что у них нет интереса в создании группы совместного расследования по этому вопросу», — приводит РИА Новости ответ Швеции.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Совет Безопасности ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

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