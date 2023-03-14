Трамп заявил, что объёмы поддержки Украины будут зависеть от его встречи с Путиным

Принявший решение баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп заявил, что объёмы американской помощи при его администрации зависели бы от личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Трамп ответил, что это будет «в значительной мере зависеть» от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что «Европа должна платить», — приводит его слова телеканал Fox News.

Ранее Трамп заявил, что является единственным кандидатом в американские президенты, способным предотвратить третью мировую войну.

Кроме того, он выразил мнение, что Соединённые Штаты стоят на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики нынешнего американского лидера Джо Байдена.