Трамп заявил, что объёмы поддержки Украины будут зависеть от его встречи с Путиным
- AP
«Трамп ответил, что это будет «в значительной мере зависеть» от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что «Европа должна платить», — приводит его слова телеканал Fox News.
Ранее Трамп заявил, что является единственным кандидатом в американские президенты, способным предотвратить третью мировую войну.
Кроме того, он выразил мнение, что Соединённые Штаты стоят на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики нынешнего американского лидера Джо Байдена.