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Песков: предложение Зеленского о переименовании России относится к нелепым курьёзам

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Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переименовании России в «Московию» относится к нелепым курьёзам, Россия — великая держава и останется ей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: предложение Зеленского о переименовании России относится к нелепым курьёзам
  • AP
  • © Genya Savilov

«Это относится к нелепым курьёзам... Если не ошибаюсь, много было шуток на этот счёт, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать, но ещё раз повторяю: здесь можно только с улыбкой к этому относиться», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Российская Федерация, как бы её ни называли, останется великой державой.

«И она останется Россией», — отметил он.

Ранее Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил свой вариант названия Украины в ответ на украинскую инициативу переименовать Россию в Московию.

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