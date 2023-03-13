Песков: предложение Зеленского о переименовании России относится к нелепым курьёзам

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переименовании России в «Московию» относится к нелепым курьёзам, Россия — великая держава и останется ей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это относится к нелепым курьёзам... Если не ошибаюсь, много было шуток на этот счёт, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать, но ещё раз повторяю: здесь можно только с улыбкой к этому относиться», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Российская Федерация, как бы её ни называли, останется великой державой.

«И она останется Россией», — отметил он.

Ранее Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил свой вариант названия Украины в ответ на украинскую инициативу переименовать Россию в Московию.