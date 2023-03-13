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ЦТАК: КНДР пообещала США «сверхмощные контрмеры» в ответ на вмешательство в её дела

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Министерство иностранных дел КНДР осудил Соединённые Штаты за «гнусное вмешательство» в её внутренние дела посредством обсуждения в ООН положения прав человека в Северной Корее и пообещал отвечать на это «сверхмощными контрмерами».

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В заявлении сказано, что Северная Корея, считая «гнусные происки нажима» в области «прав человека» со стороны Соединённых Штатов самым ярким выражением враждебной политики против КНДР, решительно осуждает и полностью отвергает их.

«КНДР... будет отвечать сверхмощными контрмерами на самые гнусные заговорщические вылазки США и их сателлитов», — сказано в сообщении.

В конце февраля директор департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын заявил, что продолжение провокационных действий в отношении КНДР со стороны США может быть расценено как объявление войны.

5 марта замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряжённость на полуострове.

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