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В Великобритании заявили об увеличении военного бюджета на $6 млрд в ближайшие два года

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Великобритания увеличит расходы на оборону на 5 млрд фунтов ($6 млрд) в ближайшие два года в свете украинского конфликта.

Об этом сообщается в заявлении канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.

Как передаёт сообщение ТАСС, в долгосрочной перспективе Великобритания планирует довести свои военные расходы до 2,5% ВВП (в данный момент — чуть более 2%).

Уточняется, что 3 млрд фунтов ($3,6 млрд) будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдёт на восполнение запасов переданного Украине вооружения.

На данный момент военный бюджет Великобритании составляет 48,6 млрд фунтов ($58,4 млрд) в год, отмечается в заявлении.

6 марта глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии страны на фоне украинского конфликта «остро нуждается в замене».

Британский генерал-майор Чарльз Коллинз выразил уверенность, что армия Великобритании больше не в состоянии вести боевые действия самостоятельно.

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