В Великобритании заявили об увеличении военного бюджета на $6 млрд в ближайшие два года
Об этом сообщается в заявлении канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.
Как передаёт сообщение ТАСС, в долгосрочной перспективе Великобритания планирует довести свои военные расходы до 2,5% ВВП (в данный момент — чуть более 2%).
Уточняется, что 3 млрд фунтов ($3,6 млрд) будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдёт на восполнение запасов переданного Украине вооружения.
На данный момент военный бюджет Великобритании составляет 48,6 млрд фунтов ($58,4 млрд) в год, отмечается в заявлении.
6 марта глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии страны на фоне украинского конфликта «остро нуждается в замене».
Британский генерал-майор Чарльз Коллинз выразил уверенность, что армия Великобритании больше не в состоянии вести боевые действия самостоятельно.