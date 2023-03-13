МВФ уверен, что власти США принимают надлежащие меры по ситуации вокруг банкротства SVB

Международный валютный фонд наблюдает за последствиями для мировой финансовой стабильности от банкротства одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank (SVB).

Текст заявления пресс-службы фонда передаёт ТАСС.

В нём сказано, что МВФ следит за последствиями для финансовой стабильности и выражает уверенность в том, что американские политики предпринимают необходимые шаги для урегулирования ситуации.

Ранее портал Axios сообщил, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB).

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти Соединённых Штатов не будут спасать обанкротившийся ранее банк Silicon Valley Bank (SVB), но намерены помочь вкладчикам финансовой организации.