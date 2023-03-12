Глава МИД Италии: западные страны никогда не обсуждали тему отправки войск на Украину

Страны Запада никогда не обсуждали возможность отправки своих военных на Украину. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны поставляют на Украину всё более опасное вооружение, в ближайшей перспективе они могут начать обсуждение отправки своих военных на Украину.

«Мне об этом неизвестно. Мы никогда не говорили об отправке войск в Киев», — приводит РИА Новости слова Таяни в эфире Radio24.

Итальянский дипломат подчеркнул, что данная тема не поднималась в ходе встречи глав МИД стран «Большой семёрки» с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Кроме того, накануне президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что затронутая финским премьером Санной Марин тема поставок истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet на Украину ни с кем не обсуждалась.