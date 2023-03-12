Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал прошедшую в Берлине мирную демонстрацию
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Он выразил мнение, что участники демонстрации поддерживают позицию России.
Кулеба также выразил уверенность, что любой житель Украины, в том числе военный ВСУ, «больше хочет мира, чем самый мирный демонстрант у Бранденбургских ворот».
Также украинский министр заявил, что Киев не рассчитывает на поставки истребителей украинской армии в ближайшее время.
25 февраля в Берлине прошла акция протеста против поставок вооружений Украине.
До этого несколько сотен человек приняли участие в демонстрации в итальянской Вероне, чтобы выразить свой протест против антироссийских санкций и военной поддержки Украины.