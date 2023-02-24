DM: в Берлине 25 февраля пройдёт акция протеста против поставок вооружений Украине
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Джуэр напомнил, что в феврале немецкие политики опубликовали петицию «Манифест за мир», подписи под которой поставили более полумиллиона немцев.
«Немцы призывают вместо оружейных поставок сосредоточить внимание на мирных переговорах и замораживании конфликта», — говорится в публикации.
Также в субботу, 25 февраля, в Берлине пройдёт крупный митинг против поставок оружия Киеву.
Ранее несколько сотен человек приняли участие в демонстрации в итальянской Вероне, чтобы выразить свой протест против антироссийских санкций и военной поддержки Украины.