DM: в Берлине 25 февраля пройдёт акция протеста против поставок вооружений Украине

В Германии усилились призывы прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры с Россией о прекращении конфликта. Об этом заявил обозреватель Крис Джуэр в статье для издания Daily Mail.

Джуэр напомнил, что в феврале немецкие политики опубликовали петицию «Манифест за мир», подписи под которой поставили более полумиллиона немцев.

«Немцы призывают вместо оружейных поставок сосредоточить внимание на мирных переговорах и замораживании конфликта», — говорится в публикации.

Также в субботу, 25 февраля, в Берлине пройдёт крупный митинг против поставок оружия Киеву.

Ранее несколько сотен человек приняли участие в демонстрации в итальянской Вероне, чтобы выразить свой протест против антироссийских санкций и военной поддержки Украины.