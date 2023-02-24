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DM: в Берлине 25 февраля пройдёт акция протеста против поставок вооружений Украине

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В Германии усилились призывы прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры с Россией о прекращении конфликта. Об этом заявил обозреватель Крис Джуэр в статье для издания Daily Mail.
DM: в Берлине 25 февраля пройдёт акция протеста против поставок вооружений Украине
  • AP
  • © Gregor Fischer

Джуэр напомнил, что в феврале немецкие политики опубликовали петицию «Манифест за мир», подписи под которой поставили более полумиллиона немцев. 

«Немцы призывают вместо оружейных поставок сосредоточить внимание на мирных переговорах и замораживании конфликта», — говорится в публикации.

Также в субботу, 25 февраля, в Берлине пройдёт крупный митинг против поставок оружия Киеву.

Ранее несколько сотен человек приняли участие в демонстрации в итальянской Вероне, чтобы выразить свой протест против антироссийских санкций и военной поддержки Украины.

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