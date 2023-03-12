Узнать больше

Россия и Судан обсуждают переход на расчёты в национальных валютах

Короткая ссылка
Посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что центральные банки Судана и России обсуждают использование национальных валют при взаимных расчётах.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости

По словам посла, Россия предложила Судану использовать систему финансовых транзакций с использованием национальных валют.

«Этот вопрос обсуждается центральными банками обеих стран, мы увидим, возможно ли это», — сказал дипломат.

Ранее Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил о желании Хартума вернуть прямое авиасообщение с Россией.

Также в Судане заявили об открытости к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить