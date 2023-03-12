Россия и Судан обсуждают переход на расчёты в национальных валютах
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам посла, Россия предложила Судану использовать систему финансовых транзакций с использованием национальных валют.
«Этот вопрос обсуждается центральными банками обеих стран, мы увидим, возможно ли это», — сказал дипломат.
Ранее Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил о желании Хартума вернуть прямое авиасообщение с Россией.
Также в Судане заявили об открытости к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти.