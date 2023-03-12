Посол Судана заявил о желании Хартума вернуть прямое авиасообщение с Россией

Посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что прямое авиасообщение между Россией и Суданом действовало во времена СССР. По его словам, в то время «Аэрофлот» использовал аэропорт страны в качестве хаба для того, чтобы посещать другие страны.

«Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между Россией и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение», — сказал посол.

Ранее в Судане заявили, что возможности России нужны для повышения эффективности плотин страны.

Также исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла заявил, что страна открыта к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти.