В Судане заявили, что возможности России нужны для повышения эффективности плотин страны

Исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла заявил, что возможности России нужны для повышения эффективности плотин страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт в частности о плотинах Росейрес и Сеннар.

«Эти хранилища необходимо развивать. У нас есть планы по их развитию», — сказал Абдалла.

При этом исполняющий обязанности министра подчеркнул, что для увеличения их эффективности и способности воспроизводить энергию им нужны российские возможности.

Ранее в Судане заявили об открытости к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти.

Также сообщалось, что суданские власти завершили пересмотр соглашения с Россией о создании военно-морской базы на территории Судана.