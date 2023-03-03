В Судане заявили, что возможности России нужны для повышения эффективности плотин страны
Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт в частности о плотинах Росейрес и Сеннар.
«Эти хранилища необходимо развивать. У нас есть планы по их развитию», — сказал Абдалла.
При этом исполняющий обязанности министра подчеркнул, что для увеличения их эффективности и способности воспроизводить энергию им нужны российские возможности.
Ранее в Судане заявили об открытости к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти.
Также сообщалось, что суданские власти завершили пересмотр соглашения с Россией о создании военно-морской базы на территории Судана.