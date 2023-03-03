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В Судане заявили об открытости к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти

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Исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла заявил, что страна открыта к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на сегодняшний день ведутся переговоры с российскими компаниями «Роснефть» и «Зарубежнефть».

Также исполняющий обязанности министра назвал Россию государством «с большими технологическими возможностями».

«Мы открыты к сотрудничеству с ней в вопросах добычи нефти, даже в развитии инфраструктуры», — добавил Абдалла.

Ранее Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании военно-морской базы.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил столицу Судана Хартум с рабочим визитом.

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