В Судане заявили об открытости к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на сегодняшний день ведутся переговоры с российскими компаниями «Роснефть» и «Зарубежнефть».
Также исполняющий обязанности министра назвал Россию государством «с большими технологическими возможностями».
«Мы открыты к сотрудничеству с ней в вопросах добычи нефти, даже в развитии инфраструктуры», — добавил Абдалла.
Ранее Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании военно-морской базы.
В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил столицу Судана Хартум с рабочим визитом.