Вучич заявил, что не готов признать Косово и оправдываться за это перед гражданами

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет в случае признания независимости Косова ездить по стране и оправдываться перед гражданами.

«Я независимость Косово не подпишу. Не хочу ездить по Сербии и оправдываться, потому что каждый честный человек знает и верит. Не будет сдачи, не признаем независимость Косово, ни фактическую, ни юридическую», — цитирует его РИА Новости.

При этом Вучич подчеркнул, что хотел бы с албанцами мира и «пристойных, лучших отношений».

В феврале президент Сербии уже подчёркивал, что не допустит капитуляции Белграда по вопросу Косова.

Как отметил глава МИД Сербии Ивица Дачич, Приштина на ежедневной основе нарушает основные права сербского населения в Косове и Метохии.