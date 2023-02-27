Вучич заявил, что не допустит капитуляции по Косову

Президент Сербии Александр Вучич перед вылетом на переговоры в Брюссель заявил, что не допустит капитуляции Белграда по вопросу Косова.

«Тем, кто заранее готовится обвинить нас в предательстве, если мы что-то подпишем... и тем, кто готовится обвинить нас в «возвращении в 90-е», если мы что-то не подпишем, хочу сказать, чтобы не беспокоились. Не будет ни капитуляции, ни возвращения в 90-е: Сербия будет идти вперёд», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вучич заявил, что Запад может только мечтать о признании Белградом независимости Приштины.

Он также перечислил девять государств, которые в последнее время отозвали признание Косова.

Среди них Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.