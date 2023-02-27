Глава МИД Сербии: Приштина ежедневно нарушает права сербов в Косове и Метохии

Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Приштина на ежедневной основе нарушает основные права сербского населения в Косове и Метохии.

Об этом пишет ТАСС.

На 52-й сессии Совета ООН по правам человека он сообщил о множестве примеров того, что неалбанское население в Косове и Метохии «только из-за его национальной и религиозной принадлежности» ежедневно сталкивается с ограничением свободы передвижения, базовых гражданских прав и с дискриминацией во всех сферах жизни.

Ранее президент Сербии Александр Вучич перед вылетом на переговоры в Брюссель заявил, что не допустит капитуляции Белграда по вопросу Косова.

9 января посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что страны Запада замалчивают совершённые в частично признанном Косове преступления против сербов.