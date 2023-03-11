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В Сирии заработал российский госпиталь для оказания помощи пострадавшим при землетрясении

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В Сирии начал работу российский многопрофильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим при землетрясении.
В Сирии заработал российский госпиталь для оказания помощи пострадавшим при землетрясении
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России, в Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф. Около 30 специалистов развернули полевой госпиталь и начали приём первых пациентов более чем по десяти направлениям, включая хирургию, педиатрию и неврологию.

«Россия и Сирия традиционно сотрудничают по многим направлениям. Уверен, такое сотрудничество будет продолжаться и расширяться», — заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии сообщил, что количество пострадавших в результате землетрясений в стране составило 414 304.

В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения.

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