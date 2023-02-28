Лавров и Педерсен обсудили помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гайр Педерсен провели встречу в Москве.

«Состоялся развёрнутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг неё. Особое внимание было уделено насущным гуманитарным задачам мобилизации международного содействия в том числе для преодоления последствий землетрясения, оказания комплексной поддержки всем нуждающимся и пострадавшим сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий», — говорится на сайте МИД России.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что никакие санкции не должны мешать оказанию помощи Сирии в связи с землетрясением.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин заявил в беседе с НСН, что землетрясения магнитудой до шести могут повторяться в Турции и Сирии до начала марта.