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Сенатор Пушков назвал новый антикитайский законопроект в США камнем в стену разногласий

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал письмо сенатора США Джоша Хоули, который призвал председателя КНР Си Цзиньпина признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции.

Как написал Пушков в своём Telegram-канале, данный «антикитайский законопроект» США, который требует признать ответственность за пандемию Covid-19 — ещё один камень в «непреодолимую стену разногласий» между Вашингтоном и Пекином.

По его словам, эта стена «будет расти и впредь».

Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хэйнс заявил, что спецслужбы Соединённых Штатов изучают две версии происхождения COVID-19 — лабораторную утечку и естественный генезис.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о якобы лабораторном происхождении коронавируса, призвала прекратить политические манипуляции в вопросе происхождения COVID-19.

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