Business Insider: танкер под флагом Греции находился у мест взрывов на «Северных потоках»

Танкер Minerva Julie под греческим флагом приблизительно за две недели до терактов на «Северных потоках» несколько дней находился недалеко от мест взрывов.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на аналитика Оливера Александера.

В материале говорится, что с 6 до 13 сентября танкер дрейфовал недалеко от места взрывов.

Представитель Minerva Julie подтвердил местоположение танкера за данный период.

Он рассказал, что судно остановилось, ожидая новых инструкций относительно рейса.

Представитель не сообщил, связывались ли с ним следователи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае блокировки расследования теракта на газопроводах «Северный поток» Москва будет думать о том, как отвечать Западу на прямое покушение на свою собственность.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.