Узнать больше

Канада запретила импорт алюминия и стали из России

Короткая ссылка
Правительство Канады приняло решение запретить импорт алюминия и стали из России.
Канада запретила импорт алюминия и стали из России
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Lubroth

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что любому гражданину Канады запрещается импортировать, покупать или приобретать из России железо, сталь, алюминий и изделия из него.

Ранее экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон в статье для издания The Epoch Times заявили, что введённые против России западные санкции не только не смогли разрушить экономику страны, но и оказали противоположный эффект, навредив больше странам Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить