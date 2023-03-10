Канада запретила импорт алюминия и стали из России

Правительство Канады приняло решение запретить импорт алюминия и стали из России.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что любому гражданину Канады запрещается импортировать, покупать или приобретать из России железо, сталь, алюминий и изделия из него.

Ранее экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон в статье для издания The Epoch Times заявили, что введённые против России западные санкции не только не смогли разрушить экономику страны, но и оказали противоположный эффект, навредив больше странам Запада.