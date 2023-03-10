В Бельгии чиновникам запретили использовать TikTok на служебных телефонах

Чиновникам Национального совбеза Бельгии запретили использовать приложение TikTok на служебных телефонах и других электронных устройствах.

«Совет постановил, что министры, члены их кабинетов и другие чиновники федерального уровня не должны использовать приложение TikTok на своих профессиональных электронных устройствах», — приводит текст заявления совбеза ТАСС.

Ранее Белый дом призвал конгресс США оперативно принять законопроект, дающий американскому правительству право запретить TikTok.

По данным телеканала CNN, ранее более половины штатов США запретили чиновникам использовать TikTok.

До этого уполномоченный американской Федеральной комиссии связи Брендан Карр заявил, что власти США должны принять меры для запрета TikTok в стране.