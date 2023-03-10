Президент Финляндии заявил о готовности провести переговоры с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что «абсолютно готов» говорить с президентом России Владимиром Путиным, если в этом будет польза.

«Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним (Путиным. — RT), если в этом будет какая-то польза», — заявил Ниинистё в интервью Bloomberg.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что за год «очень много раз» созванивался с Путиным и будет это делать и впредь.

Как отмечал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, условия для переговоров Путина и президента США Джо Байдена ещё не созданы.

В Кремле тоже отмечали, что планов по переговорам двух президентов нет.

Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединённым Штатам Америки необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной.