Канцлер ФРГ Шольц заявил, что за год провёл с Путиным много долгих разговоров по телефону
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Об этом пишет РИА Новости.
По словам Шольца, с тех пор как он встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве в 2022 году, он провёл с российским лидером очень много долгих телефонных разговоров
«Я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды», — отметил канцлер Германии.
24 февраля Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с Путиным по ситуации на Украине, даже если время для переговоров ещё не пришло.