Канцлер ФРГ Шольц заявил, что за год провёл с Путиным много долгих разговоров по телефону

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что за год «очень много раз» созванивался с президентом России Владимиром Путиным и будет это делать и впредь.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Шольца, с тех пор как он встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве в 2022 году, он провёл с российским лидером очень много долгих телефонных разговоров

«Я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды», — отметил канцлер Германии.

24 февраля Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с Путиным по ситуации на Украине, даже если время для переговоров ещё не пришло.