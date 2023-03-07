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Канцлер ФРГ Шольц заявил, что за год провёл с Путиным много долгих разговоров по телефону

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что за год «очень много раз» созванивался с президентом России Владимиром Путиным и будет это делать и впредь.
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что за год провёл с Путиным много долгих разговоров по телефону
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Шольца, с тех пор как он встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве в 2022 году, он провёл с российским лидером очень много долгих телефонных разговоров

«Я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды», — отметил канцлер Германии.

24 февраля Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с Путиным по ситуации на Украине, даже если время для переговоров ещё не пришло.

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