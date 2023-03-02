Белый дом: условия для переговоров президентов России и США не созданы
С таким заявлением, как пишет РИА Новости, выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Президент (Байден) говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет», — сказал чиновник.
В Кремле тоже отмечали, что планов по переговорам двух президентов нет.
Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединённым Штатам Америки необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной.