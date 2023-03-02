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Белый дом: условия для переговоров президентов России и США не созданы

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Белый дом считает, что условия для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не созданы.

С таким заявлением, как пишет РИА Новости, выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Президент (Байден) говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет», — сказал чиновник.

В Кремле тоже отмечали, что планов по переговорам двух президентов нет.

Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединённым Штатам Америки необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной.

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