Белый дом: условия для переговоров президентов России и США не созданы

Белый дом считает, что условия для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не созданы.

С таким заявлением, как пишет РИА Новости, выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Президент (Байден) говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет», — сказал чиновник.

В Кремле тоже отмечали, что планов по переговорам двух президентов нет.

Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединённым Штатам Америки необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной.