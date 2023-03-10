Newsweek: бывший посол США Макфол заявил, что время работает не в пользу Украины

Время работает не в пользу Киева в украинском конфликте. Такое мнение выразил бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

Его слова приводит издание Newsweek.

«Ситуация фактически застряла на несколько месяцев, и это заставляет меня нервничать», — заявил Макфол.

Он отметил, что обеспокоен «способностью украинцев держаться».

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что следующие полгода станут критичными для конфликта вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы тот продолжался.