Newsweek: бывший посол США Макфол заявил, что время работает не в пользу Украины
- AP
Его слова приводит издание Newsweek.
«Ситуация фактически застряла на несколько месяцев, и это заставляет меня нервничать», — заявил Макфол.
Он отметил, что обеспокоен «способностью украинцев держаться».
Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что следующие полгода станут критичными для конфликта вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы тот продолжался.