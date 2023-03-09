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Директор ЦРУ: следующие полгода станут критичными для конфликта вокруг Украины

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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что следующие полгода станут критичными для конфликта вокруг Украины.
Директор ЦРУ: следующие полгода станут критичными для конфликта вокруг Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

Об этом он сказал во время слушаний в комитете конгресса.

«Я бы сказал, в контексте разведданных, следующие несколько месяцев, четыре, пять, шесть, станут критичными на поле боя на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не видит никакого желания украинской стороны начинать серьёзный разговор по урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы тот продолжался.

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