Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что следующие полгода станут критичными для конфликта вокруг Украины.

Об этом он сказал во время слушаний в комитете конгресса.

«Я бы сказал, в контексте разведданных, следующие несколько месяцев, четыре, пять, шесть, станут критичными на поле боя на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не видит никакого желания украинской стороны начинать серьёзный разговор по урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы тот продолжался.